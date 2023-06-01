Власти Курской области сообщили об атаке подстанции в Гоголевке украинским БПЛА

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Курской области. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Село Гоголевка Суджанского района обесточено в результате сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника. Жители населенного пункта остались без света», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Курской области.

Последствия происшествия ликвидируют аварийные бригады. Восстановление электроснабжения ожидается в ближайшее время, добавил Старовойт.

Ранее, 27 мая, Старовойт сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны Украины. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообщал оказать помощь.

18 мая губернатор Курской области сообщил, что два человека пострадали при атаке украинского беспилотника. Он отметил, что дрон сбросил взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.

1 апреля на крышу Дома культуры в селе Дроновка Курской области было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата. Обошлось без пострадавших.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.