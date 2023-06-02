В Карелии в результате ДТП три человека погибли и два пострадали
В Беломорском районе Карелии на трассе «Кола» при столкновении двух легковых автомобилей три человека погибли и два пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики 1 июня.
«Примерно в 20:30 (совпадает с мск) на 793-м км федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Беломорском районе произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП три человека погибли, двое травмированы», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее этим же днем один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Казани. Грузовик не успел затормозить и толкнул фургон в сторону пешеходов.