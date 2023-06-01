В Дагестане восстановили электроснабжение всех обесточенных непогодой районов

Энергетики в Дагестане восстановили энергоснабжение всех районов, обесточенных из-за ливней, сообщили 1 июня в минэнерго республики.

«Энергоснабжение во всех обесточенных районах Дагестана полностью восстановлено. Напомним, в результате ухудшения погодных условий частично обесточенными оказались жители Буйнакского, Дербентского, Рутульского, Кумторкалинского, Левашинского, Магарамкентского, Тарумовского и Кизлярского районов», — сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Накануне, 31 мая, в Унцукульском районе Дагестана после сильного ливня образовались камнепады, были размыты дороги. В результате непрекращающихся дождей все дороги оказались затоплены — уровень воды почти полностью перекрывал колеса авто.