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Россия ограничила регистрацию судов в порт Южный в рамках зерновой сделки

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Россия уведомила Совместный координационный центр (СЦК) об ограничительных мерах на регистрацию судов в украинский порт Южный из-за отказа по экспорту аммиака. Об этом заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 1 июня.

ООН выразила обеспокоенность замедлением исполнения черноморской зерновой сделки, отметил он.

«Мы продолжим взаимодействие в целях полного возобновления операций и продолжения работы инициативы. Ожидаем, что [стороны] возьмут на себя обязательства о допуске судов во все три порта без предусловий, об увеличении числа успешных инспекций в день, предсказуемой регистрации (для прохода судов. — Ред.), об экспорте удобрений, включая аммиак, и возобновлении [работы] аммиакопровода Тольятти – Одесса», — указал Дюжаррик.

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Ранее в этот день пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла заявила, что стороны черноморской инициативы ведут переговоры о возобновлении инспекций и регистрации новых судов.

29 мая глава МИД РФ отметил, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла. Он добавил, что из 30 млн т зерна, вывезенных в рамках соглашения из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира.

17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки, стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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