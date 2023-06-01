Зампред Совбеза России Медведев призвал уничтожить киевский режим, как осиное гнездо

Режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению, иначе оттуда будет исходить угроза, которую постоянно придется ликвидировать, заявил 1 июня в ходе посещения общевойскового полигона Прудбой в Волгоградской области зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, киевский режим и те, кто за ними стоит, ведут себя, подобно террористам, с которыми нельзя договариваться. С террористами ни одно государство не договаривается, отметил он.

«Они должны быть уничтожены. Не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо — режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению, иначе оттуда будет исходить угроза и придется постоянно проводить операцию типа той, которая больше года у нас проводится», — сказал Медведев на видео, размещенном в его Telegram-канале.

По словам зампреда СБ РФ, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям — террористическая атака против мирных граждан и не могут быть квалифицированы как военные действия. Поэтому он считает, что СВО в значительной степени уже превратилась в контртеррористическую борьбу.

Ранее в этот день стало известно о взрыве в Белгороде неизвестного устройства. Как сообщал губернатор области Вячеслав Гладков, предположительно причиной взрыва мог быть упавший на проезжую часть беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В ночь на 1 июня Белгородская область, в частности город Шебекино, подвергались обстрелам. На фоне ударов власти региона вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов в Воронеж.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Московской области были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. По факту атаки дронов было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».