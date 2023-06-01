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Губернатор Гладков: в Белгороде произошел взрыв, беспилотник упал на проезжую часть

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В Белгороде раздался взрыв, в ходе происшествия пострадали два человека. Как сообщил 1 июня губернатор Вячеслав Гладков, причиной ЧП стало падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть двое пострадавших», — написал глава региона в Telegram-канале.

Известно, что одного мужчину отвезла в больницу машина скорой помощи, у него подозревают сотрясение мозга. У второго человека диагностированы только легкие ушибы, он отказался от госпитализации.

Также Гладков отметил, что в ходе происшествия получил повреждения автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа.

Как уточнил позже мэр Белгорода Валентин Демидов, беспилотник взорвался на улице Щорса в районе заправки.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» также сообщила о взрыве в Белгороде на улице Щорса в районе Харьковской Горы.

Белгородская область, в частности город Шебекино, ранее, в ночь на 1 июня, уже подвергалась обстрелам. По последним данным, погибших нет.

До этого, 25 мая, в Белгородском районе в поселке Октябрьский взрывное устройство также было сброшено с БПЛА.

1 июня заместитель председателя Совета безопасности России (СБ РФ) Дмитрий Медведев заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям являются террористической атакой и не могут быть квалифицированы как военные действия. Медведев пояснил, что используемые Украиной БПЛА не могут нанести ущерб ни военным объектам в России, ни объектам госуправления. Они направлены только против мирных граждан.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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