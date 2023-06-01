Лавров прокомментировал новости о переносе саммита БРИКС в Китай

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не читает желтых английских газет, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать новости о переносе саммита БРИКС в Китай. Свое мнение он высказал во время пресс-конференции 1 июня.

«Как я понимаю, эта новость была опубликована только в одной какой-то желтой английской газете, а я английских газет не читаю», — ответил глава МИД РФ на вопрос журналистов, правдивы ли новости о переносе саммита.

В этот день замглавы МИД России Сергей Рябков также назвал вбросом информацию западных СМИ о возможном переносе саммита БРИКС. Он подчеркнул, что мероприятие состоится в 20-х числах августа в Йоханнесбурге, как это было согласовано.

30 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия примет участие в саммите БРИКС в ЮАР «на должном уровне».

В ходе брифинга 31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что стороны в ходе мероприятия обсудят актуальные вопросы международной повестки, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, проведут обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения.

Однако накануне стало известно, что Сергей Лавров уже прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия 1–2 июня в совещании министров иностранных дел БРИКС.

БРИКС — межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Оно было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южная Африка.