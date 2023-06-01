МО РФ: в атаке на Шебекино в Белгородской области участвовало до 70 украинских военных

В подготовке террористического акта против мирных жителей города Шебекино в Белгородской области участвовало до 70 украинских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Всего украинские военные планировали задействовать в атаке четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «Камаз»

Известно, что российские силы ликвидировали большую часть украинских боевиков — 50 из 70. Над устранениям работала Западная группировка войск. Украинские формирования пытались нарушить границу РФ три раза — в результате все попытки были пресечены.

В этот же день, 1 июня, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ совместно с ФСБ и Погранслужбой сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в отношении граждан Шебекино Белгородской области.

Ранее в четверг украинские боевики начали обстрел Шебекино. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в городе отсутствует свет, есть разрушения. Погибших нет.

На фоне ударов власти региона вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов в Воронеж.

Песков заявил, что Минобороны, Пограничная служба ФСБ, МЧС и местные власти постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.