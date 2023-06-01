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Захарова опровергла обвинение о вмешательстве РФ в выборы в Турции

Захарова о выборах в Турции: РФ не вмешивается во внутренние дела стран
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Россия не вмешивается во внутренние дела стран. Об этом 1 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее ответ на соответствующие обвинения главного оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы не следуем примеру коллективного Запада и не стремимся вмешиваться во внутренние дела других государств», — подчеркнула Захарова.

Она подчеркнула, что граждане Турции в ходе демократического волеизъявления выбрали на пост президента действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Захарова отметила, что в России с уважением относятся к этому выбору.

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Во время выборов президента в Турции кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу призвал Москву не вмешиваться в выборы главы республики. В ответ на это заявление пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ни о каком вмешательстве речи быть не может, и назвал лжецами тех, кто предоставил Кылычдароглу такую информацию.

На следующий день, 13 мая, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал ложным заявление о вмешательстве РФ в выборы в стране и несправедливыми по отношению к России.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов 30 мая заявил, что Россия не давала поводов для обвинения во вмешательстве в выборы президента в Турции.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. После обработки почти 100% бюллетеней с участков Эрдоган получил 52,16% голосов, а его соперник из оппозиции Кемаль Кылычдароглу — почти 48%.

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