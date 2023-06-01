Купавшийся на Бакальской косе юноша найден мертвым

Молодой человек из Раздольненского района, пропавший несколько дней назад в районе Бакальской косы, найден мертвым. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает пресс-служба главка СК России по Республике Крым и Севастополю.

На месте обнаружения тела 19-летнего юноши работают следователи Раздольненского района, пишет ИА «Крыминформ». В конце мая в том же районе обнаружили труп его подруги-ровесницы.

Установлено, что студентка из Симферополя приехала в гости к своему другу. Пара отправилась купаться на заповедную Бакальскую косу, но нарушила правила безопасности. Купание в этой зоне запрещено из-за прохождения опасных встречных течений, о чем извещают знаки, а на дороге установлен шлагбаум.