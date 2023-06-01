В ДНР подросток получил ранение в результате детонации взрывоопасного предмета

В Харцызске Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за детонации взрывоопасного предмета (ВОП) подросток получил ранения. Об этом в четверг, 1 июня, сообщило региональное правительство в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Населенный пункт Харцызск: в результате детонации ВОП ранен подросток 2008 года рождения», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день мэр города Виктория Жукова рассказала, что система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщалось, что над Харцызском прогремело три взрыва.

До этого 1 июня источник «Известий» сообщил о срабатывании системы ПВО в Донецке. В городе были слышны около пяти взрывов. В свою очередь, мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что два мирных жителя пострадали при обстреле со стороны украинских войск.

До этого, 18 мая, врио главы ДНР Денис Пушилин сказал, что российские военнослужащие делают всё возможное для подавления огневых точек ВСУ, чтобы снизить интенсивность обстрелов Донецка и других городов республики.

Украинская армия продолжает подвергать обстрелам территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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