Несколько высокопоставленных сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) США подозревались в сотрудничестве с командой Хилари Клинтон и оказании ей помощи в распространении неподтвержденной информации о связях Дональда Трампа с Россией. Об этом в четверг, 1 июня, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на блог американского журналиста-расследователя Сеймура Херша.

По мнению Херша, на первых этапах своего расследования «вмешательства» России в американские выборы 2016 года спецпрокурор США Джон Дарэм не был заинтересован в изучении того, что некоторые высокопоставленные сотрудники ФБР, предположительно, могли объединиться с командой Клинтон для распространения потоков ложных утверждений о Трампе, с целью не дать ему одержать победу на выборах 2016 года.

15 мая Дарэмом были опубликованы результаты расследования, где он пришел к выводу, что разведка США не располагала доказательствами сговора Трампа с Россией. Однако уже на следующий день доклад был раскритикован экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейбом. Кроме того, в 2019 году спецпрокурор США Роберт Мюллер также не обнаружил признаков сговора Трампа с Москвой.

Россия, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения в помощи Трампу в рамках его предвыборной кампании. Например, 16 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о расследовании Дарэма, заявил об абсурдности обвинений в сторону РФ в данном вопросе.

Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах 2016 года и стал 45-ым президентом США. Однако уже во время предвыборной кампании демократы начали обвинять Трампа в сотрудничестве с Москвой. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о своей непричастности к выборам 2016 года и невмешательству в них. Политик был на посту до 2021 года.