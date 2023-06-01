Дмитрий Медведев: сложившийся на Украине режим должен быть уничтожен

Сложившийся на Украине режим должен быть уничтожен. Об этом в четверг, 1 июня, заявил заместитель председателя Совета безопасности России (СБ РФ) Дмитрий Медведев.

«Режим, который сложился на Украине, должен быть уничтожен, иначе оттуда будут исходить постоянные угрозы», — сказал он на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области во время общения с военнослужащими.

По словам Медведева, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям являются террористической атакой и не могут быть квалифицированы как военные действия, так как направлены на мирных граждан.

«Это террористический акт. И на него можно отвечать только одним способом — с террористами любое государство не договаривается, их нужно уничтожать. И тех, кто за ними стоит. Причем не только в личном качестве, нужно уничтожить само осиное гнездо», — отметил зампредседателя СБ РФ.

Ранее в этот день стало известно, что в Белгороде два человека пострадали после взрыва неизвестного устройства. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, предположительно причиной взрыва мог быть упавший на проезжую часть беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Белгородская область, в частности город Шебекино, в ночь на 1 июня уже подвергалась обстрелам. По последним данным, в результате той атаки погибших нет. На фоне ударов власти региона вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов в Воронеж.

Утром 30 мая, несколько зданий в Москве и Московской области были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. По факту атаки дронов было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что западные страны не осудили атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Накануне атаки БПЛА на столицу РФ начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары. Он заявил, что ответ Украины не заставит себя долго ждать. Речь шла об уничтожении российскими войсками аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одновременно с Будановым мэр Киева Виталий Кличко также потребовал «кошмарить Москву».