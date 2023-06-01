Строительство школы в подмосковном Раменском завершат к сентябрю 2024 года

В Раменском Московской области к сентябрю 2024 года планируют завершить строительство новой школы на 550 мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

«На строительной площадке более 50 рабочих и три единицы техники. Ведется армирование вертикальных конструкций подвальной части здания, устройство опалубки стен подвальной части и плиты перекрытия», — говорится в сообщении.

Проект предусматривает возведение трехэтажного здания с разделением на блоки для начальной, основной и старшей школ. Общая площадь учебного заведения составит 11,2 тыс. кв. м, интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На прилегающей территории появятся беговые дорожки, футбольное поле, универсальная спортивная площадка. Сдать школу планируется к 1 сентября 2024 года.

26 мая сообщалось, что в микрорайоне Юго-Западный в Ступино (Московская область) ведется строительство новой школы, рассчитанной на 825 мест. Готовность объекта достигла почти 55%.