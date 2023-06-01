Строительство улицы 65 лет Победы завершилось в Барнауле

В Барнауле завершилось строительство улицы 65 лет Победы на участке от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семенова. Проезд открыли в четверг, 1 июня, сообщает городская администрация.

Подрядчиком выступило ООО «Сибинвест». На отрезке протяженностью 500 м дорожники построили проезжую часть, тротуары, велодорожку и парковку, проложили ливневую канализацию.

Как уточняет altapress.ru, также было выполнено озеленение прилегающей территории. Вдоль дороги высадили около 60 крупномерных елей и более 30 сосен, 167 кустарников спиреи и можжевельника, несколько видов черемухи, рябины, яблони, липы, березы и вязы.

Дорогу построили в рамках федерального проекта «Жилье». Стоимость составила 154 млн рублей.