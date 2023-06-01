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Рейсы крупнейшей авиакомпании Канады массово задерживаются из-за технических проблем

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Фото: REUTERS/Carlos Osorio
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Крупнейшая авиакомпания Air Canada испытывает технические проблемы второй раз за неделю, что приводит к массовым задержкам рейсов, сообщил 1 июня портал CTV News.

Перевозчик заявил порталу, что испытывает «временную техническую проблему» с системой, которую использует для связи с самолетами и контроля за выполнением своих операций.

«Это приводит к задержкам рейсов в нашей системе, но мы продолжаем выполнять их по сниженным тарифам», — говорится в заявлении.

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В компании рекомендовали пассажирам проверять статус своего рейса на сайте перед поездкой в аэропорт.

Ранее в Канаде посетовали на закрытие воздушного пространства России. Портал CTV News 23 апреля опубликовал материал, в котором отмечалось, что из-за необходимости облетать Россию канадские авиаперевозчики столкнулись с двумя проблемами — увеличением продолжительности полетов и ростом расходов на топливо.

В феврале прошлого года в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам более чем из 30 стран, включая Канаду. Полеты из этих государств могут выполняться по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Решение стран ЕС закрыть воздушное пространство для России стало ответом на российскую спецоперацию по защите Донбасса.

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