Глава сельсовета в Тамбовской области ожидает суда за служебный подлог

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы одного из сельсоветов Гавриловского района, обвиняемого в служебном подлоге. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что к чиновнику обратился знакомый с просьбой освободить его родственника от обязательных работ, назначенных приговором суда за вождение в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость (ст. 264.1 УК РФ).

По поручению главы сельсовета были изготовлены табели учета рабочего времени осужденного, которые затем поступили в территориальную уголовно-исполнительную инспекцию, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» завершено. Материалы будут переданы в Гавриловский районный суд для рассмотрения по существу.