Ремонт улиц Сулажгорской и Древлянка стартовал в Петрозаводске

В Петрозаводске начался ремонт улиц Сулажгорской и Древлянка, Сулажгорского проезда. Об этом сообщает администрация Петрозаводского горокруга.

На этой неделе подрядчик приступил к снятию старого покрытия на улице Сулажгорской в Сулажгорском проезде, также начались работы на Древлянке, где рабочие демонтируют бордюрный камень.

Как уточняет ИА «Карелinform», работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в 2023 году в городе по нацпроекту приведут в порядок 30 улиц. Общая протяженность ремонтируемых участков составит около 21 км. Еще 20 км отремонтируют на средства республиканской субсидии, выделяемой на социально-экономическое развитие столицы Карелии.