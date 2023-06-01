«Лаборатория Касперского» заявила о попытке внедрения шпионского ПО на устройства сотрудников от Apple

В «Лаборатории Касперского» (Kaspersky Lab) выявили целевую кибератаку на смартфоны iPhone сотрудников. Об этом 1 июня говорится в сообщили на сайте компании.

Специалисты уточняют, что во время атаки на устройства Apple, которые принадлежат сотрудникам, пришло невидимое iMessage-сообщение с вредоносным вложением.

Вредоносная программа использовала уязвимые точки в операционной системе iOS и установила шпионское ПО, которое незаметно передавало на удаленные серверы частную информацию в виде записи с микрофона, фотографии из мессенджеров, местоположение и сведения о ряде других активностей владельца зараженного устройства. Эту программу назвали Triangulation.

«Внедрение программы происходит абсолютно скрытно от пользователя и без какого-либо его участия. Отследить такую атаку очень сложно из-за закрытости iOS. Факт заражения был обнаружен нашей системой мониторинга и анализа сетевых событий KUMA», — уточняется в сообщении компании.

В пресс-службе «Лаборатории Касперского» 24 мая сообщали о том, что хакеры нашли способ вмешиваться в переписки с людьми, с которыми пользователи до этого вели беседу, для рассылки вредоносных программ. Злоумышленники добавляются в уже имеющийся диалог пользователей, указывая в теме письма о наличии в сообщении важной информации, в том числе записи аудиоконференции, детали по проекту или данные по какой-то встрече. Во всех таких письмах добавлена ссылка с вредоносным ПО.