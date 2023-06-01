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Медведев назвал действия Украины в отношении РФ террористической атакой

Медведев: действия Украины в отношении РФ не являются военными, это террористическая атака
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Фото: ТАСС/Богдан Соболев
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Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским территориям являются террористической атакой и не могут быть квалифицированы как военные действия. Об этом 1 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности России (СБ РФ) Дмитрий Медведев, посетив общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области.

«Всем же понятно, что это террористическая атака. Это не военное сражение и не военное действие. Она не укладывается в правила ведения войны. Какую цель может преследовать такая атака? Причинить ущерб гражданскому населению, и только», — отметил политик.

Медведев пояснил, что используемые Украиной беспилотные летательные аппараты (БПЛА) не могут нанести ущерб ни военным объектам в России, ни объектам госуправления. Они направлены только против мирных граждан.

«Это террористический акт. И на него можно отвечать только одним способом — с террористами любое государство не договаривается, их нужно уничтожать. И тех, кто за ними стоит. Причем, не только в личном качестве, нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим, который сложился на Украине, должен быть уничтожен, иначе оттуда будут исходить постоянные угрозы», — резюмировал он.

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Ранее в этот день стало известно, что в Белгороде два человека пострадали после взрыва неизвестного устройства. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, предположительно, причиной взрыва мог быть упавший на проезжую часть БПЛА.

Белгородская область, в частности город Шебекино, ранее, в ночь на 1 июня, уже подвергалась обстрелам. По последним данным, погибших нет. На фоне ударов власти региона вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского городских округов в Воронеж.

До этого, утром 30 мая, несколько зданий в Москве и Московской области были атакованы беспилотниками. По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. По факту атаки дронов было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные страны не осудили атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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