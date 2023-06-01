Песков рассказал о регулярном общении Путина с участвующими в СВО командирами

Президент России Владимир Путин беседовал с главой спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым, глава государства часто общается с участвующими в СВО руководителями подразделений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в этот день Алаудинов сообщил, что накануне у него прошел разговор с Путиным. Президент РФ досконально владеет обстановкой и ситуацией на марьинском направлении, указывал он.

Путин отметил, что Марьинка — это очень важный участок. Президент возлагает большие надежды на подразделения «Ахмата».

Также, по словам главы спецназа, Путин проявил «отеческую» заботу о бойцах, которые были ранены за эти несколько дней.

Кроме того, Алаудинов сообщил, что примерно 70% Марьинки в ДНР находятся под контролем российских сил.

Вместе с тем, 1 июня, Путин пообщался с командиром 163-го танкового полка 150-й дивизии Александром Ниловым. В результате разговора стало известно, что президент поставил российским войскам задачу по освобождению Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военный отметил, что беседа с президентом, которую он провел днем ранее, получилась очень конструктивной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.