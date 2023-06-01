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В США заявили о намерении сохранить Арктику мирной зоной сотрудничества

Блинкен: США стремятся сохранить зону мирного сотрудничества в Арктике
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Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Kuehn
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты стремятся сохранить в Арктике мирную зону сотрудничества. Такое заявление было сделано в четверг, 1 июня, в ходе пресс–конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран – членов НАТО в Осло, транслировавшейся в YouTube-канале Госдепартамента.

«Весь наш подход состоит в том, чтобы убедиться, что Арктика останется зоной мирного сотрудничества. Особенно когда количество угроз постоянно растет, это становится еще более важным, мы полны решимости сделать это», — заявил Блинкен.

Он также отметил, что Стокгольм, Хельсинки, Осло и Вашингтон стремятся решать не только региональные, но и глобальные проблемы, чтобы поддерживать Арктику мирной зоной сотрудничества.

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Эти слова были произнесены в ответ на вопрос о потенциальном усилении военного присутствия США в Арктике на фоне вступления Швеции и Финляндии в НАТО и роста напряженности между данными странами и Россией.

Однако, по мнению России, увеличивающееся присутствие США и НАТО в регионе лишь провоцирует эскалацию. Так, 26 мая посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил о повышении уровня конфликтности в регионе. Ранее, 14 мая, Корчунов также отметил, что наращивание военного потенциала Североатлантического альянса в Арктике может привести к эскалации.

В ноябре 2022 года Корчунов рассказал в интервью «Известиям», что возрастающая активность НАТО в Арктике, в том числе за счет расширения блока, — один из главных вызовов в сфере безопасности в регионе. При этом он подчеркнул, что РФ в своей политике исходит из того, что в данном регионе нет вопросов, требующих военного решения.

В августе того же года генсек НАТО Йенс Столтенберг упомянул, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике, оправдав это большим стратегическим значением региона.

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