Россиянка Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Екатерина Александрова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Об этом сообщил 1 июня «Спорт-Экспресс».

Теннисистка Александрова победила представительницу Германии Анну-Лену Фридзам в матче второго круга «Ролан Гаррос» со счетом 6:2, 6:0. Спортсменки провели на корте 1 час и 3 минуты. В следующем круге Александрова сыграет против представительницы Бразилии Беатрис Хаддад Майя.

Ранее в этот день стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». 16-летняя россиянка не проиграла ни одной партии в квалификации «Ролан Гаррос», а свой дебют в основной сетке турнира «Большого шлема» отметила в Париже победой над Элисон Риск из США, отдав сопернице всего три гейма за 56 минут игры.