Афганская ночь: на экраны вышел «Переводчик» Гая Ричи

Главными новинками предстоящих выходных стали триллер Гая Ричи «Переводчик» и комедия с Робертом Де Ниро «Уикенд с батей». Также выходят два хоррора — «Паранормальные явления. Скинамаринк» и «Проклятие. Ночь страха». Детскую аудиторию порадуют отечественным мультфильмом «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!». «Известия» рассказывают, что посмотреть в выходные в кино.

«Переводчик»

18+

Режиссер: Гай Ричи. В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Джейсон Вонг, Бобби Шофилд, Шон Сагар, Эмили Бичем, Джонни Ли Миллер, Риз Йэтс

Если на «Фортуне» Гай Ричи отдохнул, показав бодрый и незамысловатый боевик с Джейсоном Стэйтемом, то тема новой ленты требует серьезности — события разворачиваются во время военного конфликта в Афганистане. Тогда американские солдаты нанимали переводчиков из местных жителей, а за хорошую службу им обещали оформить визу для перелета в США. После того как в 2021-м Соединенные Штаты покинули Афганистан и власть перешла в руки террористам, значительную часть переводчиков казнили, а другая находится в бегах. Новая картина Гая Ричи рассказывает о спасении одного из них.

Март 2018 года. Сержант армии США Джон Кинли берет к себе в отряд переводчика Ахмеда. На новом задании солдаты попадают в засаду, выжить удается только им двоим. Боевики сильно ранят Джона, Ахмед дотаскивает сержанта через кишащие врагами горные перевалы до базы США. Очнувшись на родине, Кинли понимает, что обязан жизни напарнику, но тот остался в Афганистане, а за их головы обещают щедрую награду. Чувство долга не дает Джону покоя, но бюрократическая система никак не может решить проблему. Тогда тот решает лично спасти Ахмеда и его семью.

Если в «Фортуне» шуток и комичных ситуаций было предостаточно и их чередовали с боевыми сценами, то «Переводчик» по духу ближе к «Гневу человеческому». От перестрелок и погонь Гай Ричи отказаться не смог, но в новинке они более реалистичные, чем в его последнем шпионском боевике. В оригинале фильм называется The Covenant, что можно перевести как «пакт» или «обязательство», это более точно передает суть картины.

«Уикенд с батей»

12+

Режиссер: Лора Террузо. В ролях: Себастьян Манискалко, Роберт Де Ниро, Лесли Бибб, Андерс Холм, Дэвид Раш, Ким Кэтролл, Бретт Дайер, Генри Пао и др.

Роль ворчливого бати досталась оскароносному Роберту Де Ниро. В фильме не стесняются использовать юмор ниже пояса (например, главный герой оказывается без штанов на публике), и из-за этого невольно напрашивается сравнение со «Знакомством с Факерами» — другим фильмом о знакомстве семей с персонажем Де Ниро. В основу сценария легли воспоминания Себастьяна Манискалко о жизни с отцом. Мораль фильма предельно проста: родных не выбирают, их надо ценить, несмотря на все их недостатки и нездоровые проявления любви.

Себастьян планирует сделать предложение своей девушке Элли, но ему нужно кольцо. За ним он обращается к ворчливому отцу, итальянскому иммигранту Сальво, но тот ставит ему условие — сначала надо познакомиться с родителями невесты. Удача оказывается на стороне Себастьяна, и семья возлюбленной приглашает их на выходные, чтобы отметить День независимости. Но есть одна проблема: Сальво предвзято относится к роскоши и богачам, а семья Элли как раз из сливок общества. Поездка оборачивается культурным столкновением.

«Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»

6+

Режиссер: Артем Наумов. В ролях: Юлия Зуникова, Борис Кутневич, Артём Божутин, Валерия Шевченко, Зина Куприянович, Олег Савостюк, Диомид Виноградов, Юлия Яблонская

Впервые «Машу и Медведя» показали в эфире еще в 2009 году. С тех пор вышло шесть сезонов, несколько спин-оффов, сериал обзавелся фанатами за рубежом. Он был так успешен, что с 2015-го его можно посмотреть на Netflix. Это уже второй полнометражный мультфильм о приключениях Маши и Медведя. Релиз предыдущего состоялся в декабре прошлого года и заработал в российском прокате в общей сложности 97 млн рублей. Прямой связи между двумя картинами нет, так что новинку можно смотреть без предварительной подготовки.

По сюжету, Медведь хочет купить себе моторную лодку, но ему не хватает денег. Маша решает помочь другу осуществить мечту и отправляется искать с ним работу, но безрезультатно. По счастливой случайности его приглашают стать фотографом на трех предстоящих свадьбах. В итоге Маша начинает проказничать, а Медведю приходится разбираться с последствиями.

«Паранормальные явления. Скинамаринк»

16+

Режиссер: Кайл Эдвард Болл. В ролях: Лукас Пол, Дали Роуз Тетро, Росс Пол, Джейми Хилл

«Скинамаринк» (так в оригинале называется фильм) — дебютный экспериментальный полнометражный хоррор Кайла Эдварда Болла, он уже успел нашуметь за рубежом. До официального релиза картина утекла в сеть и стала крайне популярной в социальных сетях и на видеохостингах (TikTok и YouTube). Бюджет ленты составил всего $15 тыс., а в прокате она собрала примерно в 137 раз больше (более $2 млн). Экспериментальная составляющая хоррора заключается в минимуме реплик, а также специфичном ракурсе съемки — зритель видит происходящее как бы глазами детей, из-за этого декорации кажутся гигантскими и сюрреалистичными. К серии фильмов «Паранормальное явление» новинка отношения не имеет, но это скорее плюс.

События хоррора разворачиваются в 1995 году (отсюда стилизация видеоряда под ретропленку). Кевин и Кейли просыпаются среди ночи и обнаруживают, что все окна и двери в доме пропали, а родителей не найти. Испуганные, они решают переночевать в гостиной, включив старые мультики. На следующий день в доме продолжает царить кромешная тьма, и брат с сестрой понимают, что за ними кто-то следит.

«Проклятие. Ночь страха»

16+

Режиссер: Кейт Долан. В ролях: Хэйзел Дуп, Кэролайн Брэкен, Пол Рейд, Джейд Джордан, Джордан Джонс, Ингрид Крейги, Кэти Уайт, Ифа Спрэтт, Мириам Дэвитт, Флоренс Адебамбо

В оригинале хоррор называется You Are Not My Mother («Ты не моя мама»). Это дебютная полнометражная работа Кейт Долан, кинокритики ведущих западных изданий встретили новинку положительно — на Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 88%. Во многом «Ночь страха» похожа на ставший классикой хоррор «Бабадук». Объединяет оба фильма то, что образ матери-защитницы превращается в источник опасности. Также в основу нового релиза лег ирландский фольклор. Согласно легенде, подозреваемых в связи со злом сжигали на костре — так их удавалось спасти.

Старшеклассница Шар не может найти себе места — в школе ее травят одноклассники, а дома не получается наладить отношения с родными. Накануне Хэллоуина мама девочки бесследно пропадает на сутки, а возвращается уже другой. Шар кажется, что ее мать чем-то одержима. По словам бабушки, единственный способ ее спасти — очищение огнем.