Путин наградил подполковника Никитина орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля 1 июня.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства своим Указом наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в этот же день российский лидер наградил главу администрации Шебекинского округа Владимира Жданова. Ему также был вручен орден Мужества.

Орденом награждаются россияне, проявившие отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий и чрезвычайных обстоятельств. Также орден можно получить за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

До этого, 23 мая, Путин уже вручал высшие госнаграды РФ в Кремле. В тот день награды получили военнослужащие, судьи, политики, педагоги, космонавты, матери-героини, а также общественные деятели.