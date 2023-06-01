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Путин наградил подполковника Никитина орденом Мужества

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества. Об этом сообщается на сайте Кремля 1 июня.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства своим Указом наградил подполковника Александра Никитина орденом Мужества», — говорится в сообщении пресс-службы.

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На ней изображен орден Красной Звезды — один из самых почетных в советское время

Кроме того, в этот же день российский лидер наградил главу администрации Шебекинского округа Владимира Жданова. Ему также был вручен орден Мужества.

Орденом награждаются россияне, проявившие отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время стихийных бедствий и чрезвычайных обстоятельств. Также орден можно получить за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.

До этого, 23 мая, Путин уже вручал высшие госнаграды РФ в Кремле. В тот день награды получили военнослужащие, судьи, политики, педагоги, космонавты, матери-героини, а также общественные деятели.

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