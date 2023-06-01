Папа римский пожертвует личные средства беженцам из Артемовска

Папа римский Франциск пожертвует €10 тыс. беженцам из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом 1 июня сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

«Понтифик — монах, который живет на содержании Ватикана, к тому же, будучи иезуитом, он всегда вел очень аскетичный образ жизни и сейчас жертвует из личных сбережений. Теперь надо заниматься технической стороной вопроса — возможно, на эти средства закупят что-то из необходимых вещей», — сказал он ИА Регнум.

Планируется, что гуманитарная миссия будет приурочена ко Дню святых апостолов Петра и Павла, который католическая церковь отмечает 29 июня.

26 мая бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Артемовск находится под полным контролем российских сил. Дальнейшее сражение за Артемовск не имеет смысла для Киева, добавил он.

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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