Наступление Украины уже началось. Об этом 1 июня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий.

«Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще продлится <военная операция>», — сказал он журналу Wprost.

31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению летом. Он не стал называть конкретных сроков, но отметил, что Соединенные Штаты находятся в контакте с Украиной с самого начала планирования операций.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти определились со сроками начала контрнаступления ВСУ.

Ранее, 27 мая, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны толкают Украину к началу контрнаступления. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, несмотря на все риски.

18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.