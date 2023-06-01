Реклама
Прямой эфир
Экономика
Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
Спорт
Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году
Общество
Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи
Общество
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ
Политика
Путин выразил уверенность в победе России
Мир
Песков указал на рост степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт
Армия
Алаудинов сообщил об освобождении российскими силами около 70% Марьинки
Спорт
СМИ заявили о намерении инспекторов УЕФА отстранить «Барселону» от еврокубков
Сюжет:

Премьер Польши заявил о начавшемся наступлении Украины

0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наступление Украины уже началось. Об этом 1 июня заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий.

«Украинское наступление уже началось. Насколько оно будет эффективным, это, скорее всего, покажут ближайшие месяцы, и мы будем ближе к ответу на вопрос о том, сколько еще продлится <военная операция>», — сказал он журналу Wprost.

Что-то пошло не танк: почему ВСУ не начинают контрнаступление
Эксперты объяснили, чего ждать от украинской армии

31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению летом. Он не стал называть конкретных сроков, но отметил, что Соединенные Штаты находятся в контакте с Украиной с самого начала планирования операций.

29 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что власти определились со сроками начала контрнаступления ВСУ.

Ранее, 27 мая, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны толкают Украину к началу контрнаступления. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, несмотря на все риски.

18 мая посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023