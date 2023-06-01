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В НАТО предупредили о долгом процессе интеграции Финляндии в альянс

Euractiv: дипломаты НАТО заявили, что на интеграцию Финляндии в альянс могут уйти годы
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Hämäläinen
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Несмотря на то что Финляндия передала США документы о присоединении к НАТО и стала 31-м членом альянса, процесс полной интеграции займет некоторое время, сообщает портал Euractiv со ссылкой на официальные лица. «Это не достигается за одну ночь, это достигается годами», — прокомментировал процесс интеграции Финляндии в НАТО неназванный дипломат.

По словам собеседников издания, интеграция Финляндии в альянс — это трудоемкий процесс с планированием и командной структурой.

«Люди, которые никогда не служили в армии или не работали с военными аспектами Североатлантического альянса, часто ошибаются, предполагая, что, когда вы вступаете в НАТО, ваш посол садится за стол Североатлантического совета, и на этом всё», — поделился мнением другой дипломат.

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4 апреля Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

В то же время в МИД России отметили, что присоединение Финляндии к НАТО негативно скажется на отношениях Москвы и Хельсинки. Линия непосредственного соприкосновения Североатлантического альянса с российскими границами увеличилась более чем в два раза, что значительно изменило ситуацию в североевропейском регионе.

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