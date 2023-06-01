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Россиянка Адебайо стала бронзовым призером ЧМ по тхэквондо

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Фото: olympic.ru
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Российская спортсменка Кристина Адебайо стала бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо в Баку.

1 июня она приняла участие в соревнованиях весовой категории свыше 73 кг. Адебайо дошла до полуфинала, в котором уступила турецкой спортсменке Нафие Куш со счетом 1:2 по раундам.

Бронзовым призером также стала британка Бьянка Кук, уступившая в полуфинале узбечке Светлане Осиповой.

Адебайо стала второй российской спортсменкой, выигравшей медаль на чемпионате мира по тхэквондо. Ранее третье место в весе до 73 кг заняла Полина Хан.

Сборная России вместе с командой Белоруссии выступает на соревнованиях в нейтральном статусе.

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28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов. Также последовали рекомендации не допускать до соревнований спортсменов из РФ, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

После этого решение о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе приняли федерации фехтования, тхэквондо, спортивной борьбы, скейтбординга, настольного тенниса и других олимпийских видов спорта. При этом ряд организаций отказался от выполнения рекомендаций МОК.

Между тем президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал нейтральный статус на Олимпийских играх нарушением прав человека.

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