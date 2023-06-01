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Постпред опроверг данные о возражениях РФ по инициативе Гросси по ЗАЭС

Постпред РФ при МАГАТЭ: Москва не возражает по инициативе Гросси по ЗАЭС
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Постоянный представитель России при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Ульянов опроверг публикации ряда СМИ о том, что РФ якобы возражает против инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС. Об этом дипломат заявил 1 июня в эфире телеканала «Россия 24».

«Данную конкретную публикацию на английском я не видел, но видел изложение этой публикации на русском языке. Там действительно утверждается, что Россия в Совете Безопасности (ООН) отказалась соблюдать пять принципов», — подтвердил постпред.

По его словам, растиражирована «полная глупость, искажение нашей позиции».

Ранее Ульянов назвал инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС шагом в правильном направлении. Москва полагает, что их реализация поспособствует укреплению безопасности на объекте ядерной энергетики.

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До этого, 30 мая, выступая на заседании Совбеза ООН, Гросси отметил, что ситуация с безопасностью ЗАЭС нестабильна и хрупка.

Он предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Для этого надо не допускать атак по станции, не размещать на ней тяжелые вооружения и военных, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать действий, подрывающих данные принципы.

Также 1 июня глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что Россия высоко оценивает работу Гросси по созданию условий безопасности на станции и будет ее всячески поддерживать. Он добавил, что в отличие от Москвы Киев де-факто не поддержал принципы, предложенные Гросси, тем самым зарезервировав за собой право нападения на Запорожскую АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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