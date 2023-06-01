Реклама
Прямой эфир
Экономика
Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
Спорт
Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году
Общество
Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи
Общество
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ
Политика
Путин выразил уверенность в победе России
Мир
Песков указал на рост степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт
Армия
В Харьковской области заявили, что российские силы вплотную подошли к Купянску
Спорт
СМИ заявили о намерении инспекторов УЕФА отстранить «Барселону» от еврокубков

Суд оштрафовал рэпера Noize MC за нарушение деятельности иноагента

0
Фото: ТАСС/URA.RU/Natalia Chernokhatova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд оштрафовал рэпера Ивана Алексеева, известного под творческим псевдонимом Noize MС (признан в РФ иноагентом), по ст 19.34 ч .4 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Об этом 1 июня сообщили «Известиям» в пресс-службе Кузьминского суда Москвы.

Исполнитель привлечен к ответственности и должен будет заплатить штраф в 30 тыс. рублей, поскольку он не разместил соответствующую маркировку. Согласно закону, иноагенты обязаны маркировать свои материалы специальным оповещением.

Ранее, 23 мая, в Савеловский суд Москвы протокол по той же статье поступил в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Дата заседания по делу не назначалась. По этой статье КоАП РФ Моргенштерну грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023