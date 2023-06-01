Суд оштрафовал рэпера Noize MC за нарушение деятельности иноагента

Суд оштрафовал рэпера Ивана Алексеева, известного под творческим псевдонимом Noize MС (признан в РФ иноагентом), по ст 19.34 ч .4 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Об этом 1 июня сообщили «Известиям» в пресс-службе Кузьминского суда Москвы.

Исполнитель привлечен к ответственности и должен будет заплатить штраф в 30 тыс. рублей, поскольку он не разместил соответствующую маркировку. Согласно закону, иноагенты обязаны маркировать свои материалы специальным оповещением.

Ранее, 23 мая, в Савеловский суд Москвы протокол по той же статье поступил в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом). Дата заседания по делу не назначалась. По этой статье КоАП РФ Моргенштерну грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

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