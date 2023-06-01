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Минобороны: ВС России сорвали новую попытку ВСУ совершить теракт в районе Шебекино

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Российские военные в ходе совместной работы с подразделениями ФСБ успешно подавили три попытки украинских боевиков вторгнуться в Белгородскую область. Как сообщили 1 июня в Министерстве обороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались устроить теракт против мирных граждан на российской территории.

Попытка вторжения была осуществлена около 3:00 после того, как до этого ВСУ подвергли интенсивному обстрелу гражданские объекты в Белгородской области.

«Украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино», — рассказал на брифинге официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Известно, что 11 ударов по противнику нанесла авиация Западного военного округа, еще 77 огневых задач выполнили ракетные войска и артиллерия, дважды были применены тяжелые огнеметные системы.

Как подчеркнул Конашенков, российские войска не допустили нарушений государственной границы. А на приграничной со стороны Киева территории было уничтожено более 30 украинских террористов, четыре бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и пикап.

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Ранее в этот день украинские боевики произвели обстрел Шебекино. При ударе со стороны ВСУ пострадали восемь человек, погибших нет. Позднее стало известно еще об одном пострадавшем — мужчине, который получил осколочное ранение правой стопы при обстреле.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в городе отсутствует свет, есть разрушения. На фоне ударов власти региона вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, пограничная служба ФСБ, МЧС и власти Белгорода постоянно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о ситуации в Шебекино. Он также отметил, что помощь людям является главным вопросом по ситуации в городе, который атаковали ВСУ.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия обстрела ВСУ Шебекино. На кадрах видно, как на одной из центральных улиц снаряд залетел в жилой дом. Еще один упал рядом с детской школой искусств. Позже она добавила, что у населенного пункта заметили автомобили, перевозящие военную технику.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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