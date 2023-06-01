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В Одессе человек погиб и двое пострадали в перестрелке возле рынка

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Фото: соцсети
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Один человек погиб и двое пострадали в результате перестрелки возле Киевского рынка в Одессе. Об этом 1 мая сообщило главное управление национальной полиции Одесской области на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«В результате происшествия один человек погиб. Еще два человека с огнестрельными ранениями доставлены в больницу», — уточнили в полиции.

Также опубликованы фотографии поврежденных выстрелами машин и работающих на месте сотрудников полиции.

По данным украинского издания «Клименко тайм», погибшие — мужчина и женщина. Мотивы стрельбы не уточняются.

В полиции добавили, что проводится расследование обстоятельства инцидента.

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Больше года назад власти Киева инициировали раздачу стрелкового оружия и боеприпасов гражданскому населению города. Вооружения также раздавались жителям других регионов якобы для организации территориальной обороны.

В июле 2022 года первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил «Известиям», что для контроля за поставками оружия на Украину со стороны ООН нужно ввести эмбарго против этой страны, приняв соответствующую резолюцию Совбеза.

В том же месяце участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал, что, согласно оперативным данным, поставляемое на Украину оружие поступает контрабандистам и криминальным структурам.

Тогда же в Киеве заявили, что требования конгрессменов США о создании контрольного ведомства по поставкам тяжелого вооружения подрывают механизм оказания военной помощи Киеву.

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