Пенсионер погиб в результате крупного пожара в селе в Рязанской области

В селе Агломазово Сасовского района Рязанской области произошел крупный пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство в ночь на 1 июня в 4:24. Сгорели два одноэтажных жилых дома и четыре хозяйственные постройки. Погиб мужчина 1935 года рождения.

Как уточняет РИА «7 новостей», в тушении были задействованы семь человек личного состава противопожарной службы и три пожарных автомобиля. Причина возгорания устанавливается.

28 мая сообщалось, что Следственный комитет в Саратовской области проводит проверку по факту пожара, в результате которого погиб 54-летний мужчина. Потерпевший пытался ликвидировать горение бани.