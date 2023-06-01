СМИ заявили о намерении инспекторов УЕФА отстранить «Барселону» от еврокубков

Футбольный клуб «Барселона» следует на один сезон отстранить от участия в еврокубках, считают инспекторы Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 1 июня сообщил портал ABC.

По его информации, отстранение испанского клуба поддержали инспекторы Жан Самуэль Леуба и Мирьям Коллер Трунц, которые были назначены расследовать «дело Негрейры».

Окончательное решение будет принято УЕФА. В следующем сезоне «Барселона» должна выступить в Лиге чемпионов на правах действующего чемпиона Испании.

В настоящее время УЕФА проверяет информацию о том, что с 2016 по 2018 год «Барселона» заплатила €1,4 млн бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре за отчеты о судьях. В связи с этим клубу были также предъявлены обвинения со стороны испанской прокуратуры.

14 мая «Барселона» впервые с 2019 года одержала победу в чемпионате Испании. Клуб выиграл трофей в 27-й раз в истории.