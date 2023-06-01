Вильфанд сообщил об экстремальной жаре в нескольких регионах России

В ближайшие дни прогнозируется аномальная жара нескольких регионах России. Об этом в четверг, 1 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Челябинской, Курганской областях ожидается до +36...37 градусов. Это очень высокие показатели даже для июля», — сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, на юге Западной Сибири объявлено до 7 июля штормовое предупреждение из-за жары. Там период экстремально высокой температуры сохранится до конца следующей недели.

Также в Новосибирской, Омской областях, Алтайском крае ожидается от 30 до 35 градусов выше нуля, а в отдельных районах — до +37. Кроме этого, в Красноярске и Кемеровской области прогнозируется температура воздуха до +28...32 градусов тепла.

Вильфанд отметил, что в Башкортостане и Татарстане, Оренбургской, Самарской и Саратовской областях тоже будет жаркая погода до 30 градусов выше нуля, а в Свердловской области может подняться до 33.

Ранее, 30 мая, он также рассказал «Известиям», что с конца последнего месяца весны в нескольких регионах России ожидаются опасные волны тепла. По его словам, такой период длится около недели, и он очень негативно воздействует на человека, одновременно провоцируя пожары.