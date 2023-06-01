Журналист Антоний Конюшевский в четверг, 1 июня, заявил, что вера во всемогущество Запада — главная ошибка Украины. Об этом говорится в его статье для польского издания Myśl Polska.

«Никто не отказывает украинцам в праве быть сформировавшейся нацией. Даже больше: о сомнениях в их праве иметь собственное государство тоже не могло быть и речи», — отмечает обозреватель.

По мнению журналиста, Киев поверил в манипуляции Запада о том, что Украина может противостоять РФ и «утвердиться в качестве региональной державы». Когда на самом деле Запад только стремится использовать Украину для сдерживания России.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что задача НАТО на ближайшую перспективу — нарастить до максимума поддержку Киева, чтобы обеспечить успех готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в четверг Блинкен добавил, что НАТО предоставит Украине «солидный пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите стран альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о росте степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт, отметив, что она растет как прямо, так и косвенно.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе.