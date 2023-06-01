Реклама
Прямой эфир
Экономика
Банки отразили 2,7 млн кибератак за первые три месяца 2023 года
Спорт
Теннисистка Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году
Общество
Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи
Общество
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ
Политика
Путин выразил уверенность в победе России
Мир
Песков указал на рост степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт
Армия
В Харьковской области заявили, что российские силы вплотную подошли к Купянску
Спорт
СМИ заявили о намерении инспекторов УЕФА отстранить «Барселону» от еврокубков
Сюжет:

Польский журналист назвал главную ошибку Киева

Журналист Конюшевский: главная ошибка Украины — это ее уверенность во всемогуществе Запада
0
Фото: REUTERS/Essi Lehto
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист Антоний Конюшевский в четверг, 1 июня, заявил, что вера во всемогущество Запада — главная ошибка Украины. Об этом говорится в его статье для польского издания Myśl Polska.

«Никто не отказывает украинцам в праве быть сформировавшейся нацией. Даже больше: о сомнениях в их праве иметь собственное государство тоже не могло быть и речи», — отмечает обозреватель.

По мнению журналиста, Киев поверил в манипуляции Запада о том, что Украина может противостоять РФ и «утвердиться в качестве региональной державы». Когда на самом деле Запад только стремится использовать Украину для сдерживания России.

Панская инициатива: Польша претендует на лидерство в Восточной Европе
Что такое «Инициатива трех морей» и чем она угрожает безопасности России

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что задача НАТО на ближайшую перспективу — нарастить до максимума поддержку Киева, чтобы обеспечить успех готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в четверг Блинкен добавил, что НАТО предоставит Украине «солидный пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите стран альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о росте степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт, отметив, что она растет как прямо, так и косвенно.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023