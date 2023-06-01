В Петербурге пройдет праздник городских кошек

В Санкт-Петербурге в предстоящие выходные пройдет праздник, посвященный местным кошкам. На несколько часов Конногвардейский бульвар переименуют в Котогвардейский, сообщает пресс-служба района.

Мероприятие состоится 3 июня с 12:00 до 16:00 часов, информирует телеканал «‎78».‎ В этот день бульвар превратится в обитель кошачьих. Для гостей праздника подготовили квесты, конкурсы, мастер-классы, концерты и котопарад.

Большой городской праздник пройдет в Петербурге уже в восьмой раз. Его успели полюбить горожане и гости Северной столицы всех возрастов.