В «Острове мечты» стартует бесплатный фестиваль «Лето яркого цвета»

C 3 июня посетителей южного ландшафтного парка «Остров мечты» каждые выходные ждут спортивные тренировки, мастер-классы по робототехнике и робофутболу, уроки по флористике, танцевальные занятия и чайные церемонии. Все мероприятия бесплатные.

В южном ландшафтном парке каждую субботу июня будут проводиться беговые тренировки с опытными инструкторами, а также занятия йогой и функциональные тренировки на все группы мышц. Каждое воскресенье гостей фестиваля ждут тренировки по растяжке и гибкости, а также танцы.

По субботам юные посетители мастер-классов по созданию и программированию собственных моделей роботов смогут сыграть в робофутбол, управляя механизированными спортсменами и забивая голы в ворота соперника. По воскресеньям детей ждут познавательные инженерные занятия, где можно научиться мастерить умные устройства, а также применять на практике математику, информатику, физику и другие науки.

Каждое воскресенье участников фестиваля ждут мастер-классы по танцам 40–50-х годов, где каждый желающий может освоить базовые движения таких стилей, как рок-н-ролл, рокабилли-джайв, джиттербаг, стролл, лайнденс. А после занятий все гости могут принять участие в танцевальном вечере и применить полученные навыки на практике.

11, 18, 25 июня для взрослых и юных посетителей проведут мастер-классы по флористике. На занятиях участники смогут создать композиции из сухоцветов и живых цветов, а также научиться делать различные украшения из цветов.

4, 10 и 17 июня гостей парка познакомят с традициями настоящей китайской чайной церемонии. Участникам расскажут о китайской чайной культуре, приготовят несколько видов чая и покажут разные способы приготовления этого удивительного напитка.

16 и 23 июня посетители южного ландшафтного парка могут насладиться отдыхом возле фонтанов в сопровождении ритмичного dj-сета и известных хитов в исполнении музыкантов.

Все мероприятия бесплатны, вход свободный. На некоторые занятия потребуется предварительная регистрация. Расписание всех активностей доступно на официальном сайте.