Мужчина пострадал при столкновении легковушек в Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области в результате столкновения легковушек пострадал мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 31 мая на 7-м км предзаводской дороги от трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград. Столкнулись «Лада Гранта» под управлением 39-летнего мужчины и Chevrolet Niva, за рулем которого находился 54-летний водитель.

После столкновения «Лада» вылетела с дороги и перевернулась. Водитель получил травмы и был госпитализирован, пишет ИА «Взгляд-инфо». Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

29 мая в Лысогорском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали девять человек, в том числе два ребенка.