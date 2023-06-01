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Суд продлил арест Дарьи Треповой

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
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Басманный суд Москвы продлил арест Дарьи Треповой (физлицо, внесена в список террористов и экстремистов в РФ), обвиняемой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в результате чего погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщает 1 июня корреспондент «Известий» из зала суда.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя. Кроме того, суд перевел в закрытый режим процесс о продлении ареста Треповой. Закрыть заседание просила сторона обвинения, так как, по ее словам, рассматриваемые в суде материалы содержат охраняемые законом тайны.

Сама Трепова просила отказать следователю.

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О том, что следствие попросило продлить арест фигурантки до 2 сентября, стало известно 29 мая.

Последнее из решений суда было вынесено 24 апреля. Тогда Московский городской суд отклонил жалобу на арест 26-летней Треповой. Фигурантка, в свою очередь, заявила, что сожалеет о совершенном теракте и каждый день молится о пострадавших. Тогда девушка была арестована до 2 июня.

Кроме того, 28 апреля Трепову внесли в перечень террористов Росинфомониторинга. Также в этот перечень внесен и ее пособник, который передал ей взрывное устройство, гражданин Украины Юрий Денисов. Следственный комитет (СК) России объявил его в розыск.

Теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Трепова пришла на творческий вечер Владлена Татарского в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в руках Татарского. В результате военкор погиб на месте, еще 42 человека пострадали.

Утром 3 апреля девушку задержали. На следующий день Треповой было предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку»; «Незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой»).

Тогда же Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя, предлагавшего перевести в закрытый режим дело Треповой. Следователь объяснил свое ходатайство тем, что гласное рассмотрение дела может нарушить неприкосновенность частной жизни.

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