«КамАЗ» на полном ходу смял легковушку на юго-западе Москвы

«КамАЗ» на полном ходу смял легковой автомобиль Mercedes-Benz на юго-западе Москвы. По данным «Известий», авария произошла в четверг, 1 июня, на улице Адмирала Лазарева в столичном районе Бутово.

По предварительной информации, водитель «КамАЗа» при повороте не уступил дорогу легковому автомобилю.

Очевидцы публикуют в Сети кадры с места ДТП. Судя по ним, грузовик получил сильные повреждения бампера, передней бескапотной части и головного освещения. Также серьезные повреждения у иномарки. У автомобиля полностью отсутствует крыша и смят моторный отсек.

Характер аварии говорит о том, что столкновение произошло на полном ходу.

На месте работают правоохранительные органы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

30 мая ДТП с грузовиком произошло на внешней стороне 53-го км МКАД. Водитель грузового автомобиля не вписался в поворот во время съезда на Сколково и опрокинулся на бок.