Найденную в Академгородке косулю выпустили в дикую природу

Молодого самца косули, обнаруженного жителями новосибирского Академгородка, выпустили в естественную среду обитания. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Местные жители заметили косулю с видимыми повреждениями кожи 31 мая, пишет Сиб.фм. Неравнодушные граждане решили самостоятельно доставить животное в частную ветеринарную клинику.

Информация о косуле поступила госинспектору Минприроды, который выехал на место и привлек специалиста из областного управления ветеринарии для осмотра животного. Ветеринар заключил, что самцу косуле два года и его жизни ничего не угрожает. После парнокопытное выпустили в естественную среду обитания, отмечает VN.ru.

В Минприроды также напомнили, что в подобных случаях следует обращаться на горячую линию и доверить судьбу дикого животного компетентным специалистам.

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