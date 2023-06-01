Израильтянка скончалась в Тель-Авиве спустя 22 года комы

В одной из клиник Тель-Авива умерла Хана Това Фейнер-Нахенберг, тяжело раненная в результате теракта в ресторане Subaru в Иерусалиме в 2001 году, пациентка была в коме 22 года. Об этом 1 июня сообщил портал Ynet со ссылкой на семью женщины.

По словам отца Ханы, на момент теракта ей был 31 год. Женщина пришла в ресторан с трехлетней дочерью. Девочка при теракте не пострадала, сейчас ей 24 года.

«Моей дочери должно было исполниться 53 года через месяц», — рассказал отец пациентки.

Теракт произошел в ресторане на улице Яффо в центре Иерусалима 9 августа 2001 года. Боевик ХАМАС из палестинской деревни Акаба пришел в заведение, когда в нем было много гостей, и привел в действие взрывное устройство.

Погибли 16 человек, среди которых восемь детей, пострадало еще 140 человек. Ресторан был полностью разрушен.

В январе 2023 года 21-летний злоумышленник подъехал на машине к синагоге в районе Восточного Иерусалима и открыл огонь по людям снаружи здания и другим прохожим. При задержании его нейтрализовали.

В результате теракта погибли восемь человек, в том числе нападавший. Еще 10 получили ранения.

Силовиками были арестованы 42 человека, многие из которых являются родственниками или знакомыми террориста.