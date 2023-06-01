Целевое обучение: как работает, как получить целевое направление, в какие вузы можно поступить

После окончания школы выпускники начинают задумываться о своем карьерном пути и подбирают подходящее место обучения. Одна из возможностей упрощенного поступления в российский вуз — целевая квота. Этот вариант подойдет тем абитуриентам, которые твердо определились с тем, по какому профессиональному пути они пойдут. Заключив договор с потенциальным работодателем, они могут получить льготу на обучение и приоритетное право поступления. О том, как работает целевое обучение в 2023 году, читайте в материале «Известий».

Что такое целевое обучение и как оно работает

Целевой подход практикуется еще с 60-х годов прошлого столетия. Абитуриент заключает договор с компанией-заказчиком, которая заинтересована в дальнейшем трудоустройстве выпускника вуза. Тогда предприятие оплачивает обучение, а студент, в свою очередь, после окончания должен будет отработать определенный срок в этой компании.

При этом на целевые места также действует конкурс, однако он ниже, чем для поступающих на общих условиях.

Целевое обучение в 2023 году — последние новости

С 1 января 2021 года на территории России введены новые правила для поступления по целевому направлению, которые будут длиться в течение шести лет. В соответствии с изменениями равная ответственность по трудоустройству выпускников вводится для организаций всех типов, включая образовательные.

Кроме того, количество мест на целевое обучение согласовывается с властями региона.

Также с 2024 года вступят в силу другие изменения — абитуриент сможет подписать только один договор с одним заказчиком и для одного вуза. Это значительно сокращает шансы поступления по целевому направлению и сужает выбор.

Какие есть программы целевого обучения в 2023 году

В настоящий момент наибольшее количество мест приходится на медицинские кадры, поскольку именно в сфере здравоохранения проблема дефицита работников наиболее актуальна.

На программах подготовки доля целевиков в бакалавриате и магистратуре составляет от 10 до 50% из выделенных бюджетных мест. При этом максимальное количество мест отведено творческим специальностям, таким как режиссура, библиотечная деятельность или музеология.

Целевой подход активно практикуется на программах специалитета — некоторые из них даже состоят исключительно из целевых мест. Такое обучение занимает пять лет.

Как получить целевое направление в вуз в 2023 году

Если целью выпускника является конкретный вуз, он может поискать информацию на сайте учебной организации или позвонить в приемную, чтобы узнать, с какими организациями у него заключен договор. Затем выйти на связь с предполагаемым работодателем.

Направление также можно получить в органах власти субъекта РФ. Так, например, за целевое распределение по медицинским вузам отвечает департамент здравоохранения региона. В органах местного самоуправления можно получить информацию о том, какие работодатели оставляли заявки на заключение целевого договора.

Наконец, выпускник может попробовать договориться с организацией напрямую, связаться с работодателем и узнать, возможно ли заключение договора через него.

Для заключения договора с организацией выпускник должен представить следующие документы:

аттестат об образовании, если вы выпускник прошлых лет;

если обучение в школе еще не завершено — выписка об успеваемости за первое полугодие выпускного класса, заверенная печатью директора школы;

диплом о среднем специальном образовании, если речь идет о поступлении после техникума или колледжа;

копия паспорта;

характеристика с места учебы, если того требует работодатель;

документы, подтверждающие особые достижения (грамоты, медали и т.д.).

Первоначально договор заключается между компанией и поступающим, а затем вместе с копией этого договора абитуриент подает документы в выбранный вуз.

Условия договора на целевое обучение в 2023 году

Минимальный срок, который должен отработать в организации абитуриент после выпуска из учебного учреждения, — три года. Со своей стороны работодатель гарантирует оплату обучения, трудоустройство после окончания учебы, а в отдельных случаях также проживание и компенсацию некоторых трат.

Договор заключается после сдачи экзаменов не позднее 1 июля 2023 года. В документе может быть заранее оговорена заработная плата выпускника после устройства и сроки начала трудовой деятельности.

Если одна из сторон нарушает оговоренные условия, она обязана выплатить штраф. Обучающийся возмещает работодателю все траты и меры поддержки во время подготовки в вузе. Если же договор нарушает организация, она должна выплатить второй стороне трехкратный размер средней зарплаты в регионе.

Ранее «Известия» рассказали, какие еще льготы облегчают поступление выпускников в вузы и за какие достижения можно получить дополнительные баллы.