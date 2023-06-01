Штормовое предупреждение из-за ветра и грозы объявили в Тюмени

В Тюменской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие пять суток в регионе будет аномально жаркая погода.

Так, по данным Тюменского ЦГМС, которые приводит «Наш город», со 2 по 5 июня температура воздуха днем будет повышаться до +36 градусов. Ветер усилится до 11 м/с, а при порывах будет достигать 18 м/с. Также 2 мая местами ожидаются грозы.

Ранее, 31 мая, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что первая половина июня в Московском регионе будет холодной с температурой ниже климатической нормы. Раньше второй половины июня купальный сезон не откроется.