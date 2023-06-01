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В Харькове сообщили о повреждении промышленного объекта

Мэр Харькова Терехов сообщил о повреждении промышленного объекта в городе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alex Chan Tsz Yuk
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В Харькове поврежден промышленный объект. Об этом заявил в четверг, 1 июня, мэр города Игорь Терехов.

«Удары пришлись по промышленному объекту. Обошлось без пожара, но с разрушениями», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день Терехов также сообщил о том, что в Харькове были слышны взрывы.

От Минобороны РФ информации по этому поводу не поступало.

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Кроме того, ночью и утром 1 июня в нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской, объявляли воздушную тревогу. Сигнал тревоги звучал в Киевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

С 24 февраля 2022 года РФ проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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