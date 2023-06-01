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ВСУ заявили об остановке продвижения на артемовском направлении

Сырский: украинская армия приостановила продвижение на артемовском направлении
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Украинское командование приостановило продвижение на артемовском направлении. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский в беседе с изданием «Украинская правда».

По его словам, продвижение на флангах Артемовска (украинское название — Бахмут) было остановлено из-за того, что украинские военнослужащие «выполняли другие важные задачи».

Сырский также отметил, что в настоящий момент командование украинской группировки принимает меры, нацеленные на «восстановление боеспособности частей и срыва вражеских намерений».

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29 мая диверсионно-штурмовые группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать подразделения российской армии на александро-артемовском и авдеевском направлениях. Однако ВС РФ отразили попытки нападения.

До этого, 28 мая, корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что после потери Артемовска боевики ВСУ пытаются пробиться с его флангов при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Двумя днями ранее, 26 мая, бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Артемовск находится под полным контролем российских сил. Дальнейшее сражение за Артемовск не имеет смысла для Киева, добавил он.

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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