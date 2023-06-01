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Путин рассказал о шестичасовом сне и занятиях спортом

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что спит по шесть часов и продолжает заниматься спортом. На эту тему он высказался 1 июня на встрече с многодетными семьями в видеоформате.

Один из участников мероприятия спросил главу государства, сколько он спит и как выглядит его распорядок дня.

«Я в отличие от некоторых известных вам людей стараюсь не бросать заниматься спортом, и это помогает в работе. Сплю, ну в общем, немного, наверное, шесть-семь часов, шесть в основном сплю. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось», — ответил Путин.

Про свой распорядок президент отметил, что он достаточно однообразный для того, чтобы его подробно пересказывать.

Ранее, 30 мая, Путин заявил, что он играет в видеоигры по будням. Так он в шутливой форме ответил на вопрос главы организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова о том, играет ли президент по выходным.

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