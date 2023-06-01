ФСБ России раскрыла операцию спецслужб США по слежке за дипломатами через устройства Apple

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба охраны (ФСО) в четверг, 1 июня, сообщили о раскрытии операции спецслужб США. Как сообщает пресс-служба ФСБ, за российскими и иностранными дипломатами американские спецслужбы следили через зараженные вредоносным ПО гаджетами Apple.

По оценке ФСБ, полученная информация говорит о тесном сотрудничестве Apple с американским разведсообществом, в частности с Агентством национальной безопасности.

По данным приводимым Федеральной службой безопасности, признаки заражения были обнаружены у тысяч телефонов компании Apple как у отечественных, так и у зарубежных абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Также следы были найдены в странах НАТО и постсоветского пространства, а также Израиле, Сирии и Китае.

Apple предоставляет американским спецслужбам широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, и за собственными гражданами, заключили в ФСБ.

«Декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности», — рассказали в ФСБ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 1 июня прокомментировал расследование ФСБ и заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать в служебных целях iPhone.

Песков сказал, что о запрете техники Apple в России речи пока не идет. Он подчеркнул, что рекомендации будут давать спецслужбы.

Ранее, 1 июня, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал iPhone самыми опасными смартфонами с точки зрения слежки. По его словам, самостоятельно распознать, что на iPhone установлена программа слежки или злоумышленники каким-то другим способом получают личные данные, практически невозможно.